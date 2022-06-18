Российский штурмовик Су-25. Фото: utro.ru

https://racurs.ua/n171822-chernye-zaporojcy-sbili-rossiyskiy-su-25-na-donbasse.html

Ракурс

Російський штурмовик Су-25 було збито 18 червня в небі над Донбасом.

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Знищити ворожий літак українські військовослужбовці зуміли з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла». Літак впав та вибухнув. Підбити російський літак зуміли військовослужбовці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: «А хто тут?» Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд, — йдеться в повідомленні.

Вартість одномісного броньованого дозвукового штурмовика Су-25 становить 11 млн дол.

Як відомо, 72-га окрема механізована бригада — це військове формування механізованих військ Збройних сил України. Бригада була створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії й носить назву «Чорних запорожців» — військового формування часів УНР.

З початку антитерористичної операції на Донбасі бригада виконує бойові завдання. З 2014 року «запорожці» вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов’ї, а взимку 2016 року — у промзоні під Авдіївкою.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну бійці ЗСУ збили 216 російських літаків, 180 гелікоптерів, 594 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 129 крилатих ракет.