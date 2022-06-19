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ВСУ уничтожили группу российских РСЗО на Изюмском направлении, фото: 40-я отдельная артиллерийская бригада

Уничтожение артиллерией российских РСЗО показал Генштаб (ВИДЕО)

19 июн 2022, 14:24
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Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, яке демонструє момент знищення українськими військовими 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ворожих реактивних систем залпового вогню.



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Зазначається, що цей епізод стався в останні дні.

На сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук повідомляється, що вказану техніку було знищено на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно продемонстрували момент знищення самохідної гаубиці 2С-19 «Мста-С» та командно-штабної машини командира батареї ворога за допомогою самохідної артилерійської установки CAESAR, отриманої Україною в межах військової допомоги Франції.

Источник: Ракурс


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