900 раненых привезли за месяц в больницу оккупированной Луганщины

https://racurs.ua/n171895-900-ranenyh-privezli-za-mesyac-v-bolnicu-okkupirovannoy-luganschiny-dokument.html

Ракурс

Втрати російської армії у війні про України дедалі масштабніші. До лікарні в окупованому Первомайську у Луганській області упродовж одного місяця доправили понад майже 900 поранених військових російської армії.

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Після поранення 124 не вижили. Про це йдеться у документах, які отримав «Бабель» з власних джерел на окупованій території.

В оприлюдненому виданням списку — 893 військових. Це мешканці росії й окупованих територій Луганської області. У переліку військові, яких привезли до Первомайська з 15 травня до 15 червня.

Нагадаємо, що саме в цей час на Луганщині тривали найбільш запеклі бої, зокрема у районі Попасної та Сєвєродонецька.

У документах відсутні дані про загиблих безпосередньо на полі бою, а не в лікарні.