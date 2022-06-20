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900 раненых привезли за месяц в больницу оккупированной Луганщины
900 раненых привезли за месяц в больницу оккупированной Луганщины (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n171895-900-ranenyh-privezli-za-mesyac-v-bolnicu-okkupirovannoy-luganschiny-dokument.htmlРакурс
Втрати російської армії у війні про України дедалі масштабніші. До лікарні в окупованому Первомайську у Луганській області упродовж одного місяця доправили понад майже 900 поранених військових російської армії.
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Після поранення 124 не вижили. Про це йдеться у документах, які отримав «Бабель» з власних джерел на окупованій території.
В оприлюдненому виданням списку — 893 військових. Це мешканці росії й окупованих територій Луганської області. У переліку військові, яких привезли до Первомайська з 15 травня до 15 червня.
Нагадаємо, що саме в цей час на Луганщині тривали найбільш запеклі бої, зокрема у районі Попасної та Сєвєродонецька.
У документах відсутні дані про загиблих безпосередньо на полі бою, а не в лікарні.