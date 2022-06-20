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Ракурс
900 поранених за місяць привезли в лікарню окупованої Луганщини

900 поранених за місяць привезли в лікарню окупованої Луганщини (ДОКУМЕНТ)

20 чер 2022, 16:20
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Втрати російської армії у війні про України дедалі масштабніші. До лікарні в окупованому Первомайську у Луганській області упродовж одного місяця доправили понад майже 900 поранених військових російської армії.



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Після поранення 124 не вижили. Про це йдеться у документах, які отримав «Бабель» з власних джерел на окупованій території.

900 поранених за місяць привезли в лікарню окупованої Луганщини

900 поранених за місяць привезли в лікарню окупованої Луганщини

900 поранених за місяць привезли в лікарню окупованої Луганщини

В оприлюдненому виданням списку — 893 військових. Це мешканці росії й окупованих територій Луганської області. У переліку військові, яких привезли до Первомайська з 15 травня до 15 червня.

Нагадаємо, що саме в цей час на Луганщині тривали найбільш запеклі бої, зокрема у районі Попасної та Сєвєродонецька.

У документах відсутні дані про загиблих безпосередньо на полі бою, а не в лікарні.

Джерело: Ракурс


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