ЗСУ знищили вже 33 тис. 800 російських солдатів. Фото:

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Бойові втрати російської федерації у війні проти України оновили українські військові.

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З початку повномасштабного вторгнення армія росії втратила вже майже 33 тис. 800 солдатів та офіцерів. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, підбили дев’ять танків, 11 броньовиків, чотири артсистеми, три РСЗВ та збили три безпілотники. Про це 20 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 33 тис. 800 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 477 (+9) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 588 (+11) од,

артилерійських систем — 749 (+4) од,

РСЗВ — 238 (+3) од,

засоби ППО — 98 (+0) од,

літаків — 216 (+0) од,

гелікоптерів — 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 601 (+3),

крилаті ракети — 130 (+0),

кораблі /катери — 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 527 (+4) од,

спеціальна техніка — 55 (+0).

Зазначається, що росіяни зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, впродовж останніх трьох днів Збройні сили України знищили сім складів військової техніки росіян в окупованому Донецьку.