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Более 300 детей стали жертвами российского вторжения
Более 900 детей пострадали в результате вторжения рф — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n171915-bolee-900-detey-postradali-v-rezultate-vtorjeniya-rf-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні понад 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Жертвами російської агресії стали 323 дитини, 587 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 302;
- Харківській області — 174;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 54;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 48;
- Запорізькій області — 30;
- Сумській області — 17.
Зокрема, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області внаслідок російського обстрілу 19 червня отримала поранення 16-річна дівчина.
Через влаштовані росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 52 заклади освіти, 210 з них зруйновані повністю.
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