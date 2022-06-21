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Ракурс
Понад 300 дітей стали жертвами російського вторгнення

Понад 900 дітей постраждали внаслідок російського вторгнення — Офіс генпрокурора

21 чер 2022, 09:27
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В Україні понад 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення.



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Жертвами російської агресії стали 323 дитини, 587 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 302;
  • Харківській області — 174;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 54;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 48;
  • Запорізькій області — 30;
  • Сумській області — 17.

Зокрема, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області внаслідок російського обстрілу 19 червня отримала поранення 16-річна дівчина.

Через влаштовані росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 52 заклади освіти, 210 з них зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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