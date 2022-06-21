Понад 300 дітей стали жертвами російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n171915-ponad-900-ditey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

Ракурс

В Україні понад 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

.

Жертвами російської агресії стали 323 дитини, 587 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 302;

Харківській області — 174;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 54;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 48;

Запорізькій області — 30;

Сумській області — 17.

Зокрема, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області внаслідок російського обстрілу 19 червня отримала поранення 16-річна дівчина.

Через влаштовані росіянами бомбардування та обстріли пошкоджені 2 тис. 52 заклади освіти, 210 з них зруйновані повністю.