Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n171914-mist-u-kyievi-zakryut-dlya-pryvatnogo-transportu.html

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У Києві з 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками, — зазначається в повідомленні. — Рух приватних автівок обмежується.

У КМДА закликають водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.

Вчора, 20 червня, у Києві поновили для водіїв рух мостом Метро і мостом Патона. Мостом Патона також було організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.