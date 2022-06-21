Росіяни знищили школу в Авдіївці, фото: Павло Кириленко

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Російські війська в ніч на сьогодні, 21 червня, обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню «Град».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО «Град» з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці, — зазначив Кириленко.

За словами чиновника, загалом на Донеччині окупанти зруйнували вже близько 200 шкіл.

І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про «звільнення» та «денацифікацію», правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім — цивільних, — наголошує Кириленко.

Нагадаємо, загалом в Україні влаштовано російськими загарбниками обстріли пошкодили понад 2 тис. закладів освіти, понад 200 з яких зруйновані повністю.