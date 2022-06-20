Де живе зрадник Кива і його родина - розслідування

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Ракурс

Журналісти вирахували місце проживання колишнього депутата Ради Іллі Киви.

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Згідно з розслідуванням Bihus.info, колишній народний депутат Ілля Кива, ймовірно, проживає в підмосковному котеджному містечку «Агаларов естейт» неподалік міста Покровське.

Такий висновок журналісти зробили в результаті OSINT аналізу фото та відео, опублікованих колишнім нардепом.

Борець із міфічним нацизмом та бездуховним Заходом ховається та воює ротом у західній частині Підмосков’я, ймовірно, у котеджному містечку «Агаларов естейт, — сказав автор розслідування Вадим Коршенко.

Кива раніше повідомляв, що 30 січня вилетів прямим рейсом з Києва до Аліканте. В Іспанії, ймовірно, мешкає його мати. Разом із ним, за даними джерел журналістів, в Аліканте вилетіла донька Катерина Кива.

В Україну вона не поверталася.

Сам Кива згодом відлетів до Москви. Журналісти розповіли про його участь в телеефірах російських пропагандистських ЗМІ.

Анна Стельмах, яку Кива називає своєю сестрою, за даними розслідувачів, живе у Люцерні, Швейцарія.

Брат Іллі Киви Дмитро, як з’ясували журналісти, проживає у Великій Британії.

Нагадаємо, що 6 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді та анонсував оголошення його у міжнародний розшук. Його також позбавили депутатського мандата, а Соцпартію, що він очолював, — заборонили.