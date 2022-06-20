Міноборони звинувачує італійську компанію у співпраці з російськими виробниками субмарин і броні

Міноборони звинувачує італійську компанію, яка постачає військове обладнання росії

https://racurs.ua/ua/n171911-minoborony-zvynuvachuie-italiysku-kompaniu-u-spivpraci-z-rosiyskymy-vyrobnykamy-submaryn-i-broni.html

Ракурс

Міністерство оборони України розкритикувало італійську компанію Danieli, яка продовжує співпрацю з оборонним сектором росії.

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Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні, — заявили у Міноборони.

Попри санкції та моральні міркування компанія Danieli в Італії продовжує співпрацювати з державою-агресором.

Danieli — італійська міжнародна промислова компанія, входить до трійки найбільших постачальників обладнання й установок для металообробної промисловості у світі. Компанія має вісім заводів в Італії, Німеччині, Австрії, Швеції, Таїланді, Китаї, Індії та росії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися у військовому обладнанні армії росії, вилученому після бойових дій в Україні.

Загалом йдеться про виявлення компонентів від 70 компаній, що базуються в США та Європі.