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Южный мост в Киеве закроют для частного транспорта, фото: КГГА
Мост в Киеве закроют для частного транспортаhttps://racurs.ua/n171914-most-v-kieve-zakrout-dlya-chastnogo-transporta.htmlРакурс
У Києві з 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту.
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Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками, — зазначається в повідомленні. — Рух приватних автівок обмежується.
У КМДА закликають водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.
Вчора, 20 червня, у Києві поновили для водіїв рух мостом Метро і мостом Патона. Мостом Патона також було організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.
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