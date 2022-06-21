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Подбитая российская техника, фото: «Укринформ»
300 оккупантов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n171916-300-okkupantov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34,1 тис. особового складу.
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За добу цей показник зріс ще на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 496 танків;
- 3 тис. 606 бойових броньованих машин;
- 752 одиниці артилерійських систем;
- 239 одиниць РСЗВ;
- 98 одиниць засобів ППО;
- 216 літаків;
- 181 гелікоптер;
- 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 137 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 тис. 537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 59 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.