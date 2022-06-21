Підбита російська техніка, фото: «Укрінформ»

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34,1 тис. особового складу.

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За добу цей показник зріс ще на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 496 танків;

3 тис. 606 бойових броньованих машин;

752 одиниці артилерійських систем;

239 одиниць РСЗВ;

98 одиниць засобів ППО;

216 літаків;

181 гелікоптер;

611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

137 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 тис. 537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

59 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.