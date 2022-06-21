Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Укрінформ»

300 окупантів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 чер 2022, 09:53
999

Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34,1 тис. особового складу.



.

За добу цей показник зріс ще на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 496 танків;
  • 3 тис. 606 бойових броньованих машин;
  • 752 одиниці артилерійських систем;
  • 239 одиниць РСЗВ;
  • 98 одиниць засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 181 гелікоптер;
  • 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 137 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 59 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів