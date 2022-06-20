Тероборона знищила розхвалений російський танк «Прорив». Фото: RT

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Бійці територіальної оборони знищили розхвалений і «непереможний» російський танк «Прорив».

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На початку травня воїни Харківської тероборони увійшли до звільненого містечка Старий Салтів, де замінили військових 72 ОМБр ім. Чорних запорожців. Через деякий час росіяни спробували повернулися в місто — на штурм відправили бронетехніку. Очолював колону окупантів танк «Прорив», який російська пропаганда називає «непереможним» та «невразливим». Історію війни 20 червня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Спершу тероборонівці відсікли піхоту від «броні» — відкрили перехресний вогонь з кулеметів. Потім за справу взялися гранатометники. Російський «анаголовнет» Т-90М вивели з ладу зі звичайного РПГ-7 — у танка заклинило башту. А далі тероборонівець з позивним Кузя добив «Прорив» із гранатомета «Карл Густафф». Після влучання у бронемашину здетонував боєкомплект. З членів ворожого екіпажу не вижив ніхто. Російська піхота після цього розбіглася.

У Генштабі зазначили, що знищення «Прориву» було помстою, оскільки раніше окупанти з цього танка розстріляли колону цивільних, тоді загинули четверо мирних мешканців.

Нагадаємо, військовослужбовці 81-ї бригади десантно-штурмових військ з причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 спопелили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників.