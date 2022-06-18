Артилеристи перетворили на металобрухт техніку росіян. Фото:

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Російська техніка перетворюються на металобрухт після зустрічі з українськими артилеристами.

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Військовослужбовці 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників. Техніку ворога спопелили з причіпних гаубиць калібру 155 мм M777. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram.

На відео показано, як український дрон-розвідник виявляє замасковані російську техніку. Після отриманих координат артилеристи завдають потужних та прицільних ударів по ворогу.

Нагадаємо, артилеристи Збройних сил України знищили самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» та командно-штабну машину командира батареї ворога за допомогою французької самохідної артилерійської установки CAESAR.