Дмитрий Муратов, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n171918-rossiyskiy-jurnalist-prodal-svou-nobelevskuu-medal-za-rekordnuu-summu.html

Ракурс

Головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов продав на аукціоні свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордну суму 103,5 млн доларів.

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Отримані кошти спрямують до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям. Про це повідомляється на сайті фонду Hertage Auctions, котрий проводив відповідні торги.

Торги розпочалися 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, а завершилися 20 червня — у Всесвітній день біженців.

Муратов отримав Нобелівську премію у жовтні 2021 року спільно з американо-філіппінською журналісткою Марією Рессою за «їхні зусилля щодо захисту свободи слова, яка є необхідною умовою демократії та тривалого миру».

Фінансову нагороду, яку отримують лауреати Нобелівської премії, Муратов раніше перерахував російським благодійним організаціям, котрі допомагають хворим дітям.