Російський журналіст продав свою нобелівську медаль за рекордну сумуhttps://racurs.ua/ua/n171918-rosiyskyy-jurnalist-prodav-svou-nobelivsku-medal-za-rekordnu-sumu.htmlРакурс
Головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов продав на аукціоні свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордну суму 103,5 млн доларів.
Отримані кошти спрямують до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям. Про це повідомляється на сайті фонду Hertage Auctions, котрий проводив відповідні торги.
Торги розпочалися 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, а завершилися 20 червня — у Всесвітній день біженців.
Муратов отримав Нобелівську премію у жовтні 2021 року спільно з американо-філіппінською журналісткою Марією Рессою за «їхні зусилля щодо захисту свободи слова, яка є необхідною умовою демократії та тривалого миру».
Фінансову нагороду, яку отримують лауреати Нобелівської премії, Муратов раніше перерахував російським благодійним організаціям, котрі допомагають хворим дітям.