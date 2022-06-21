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Ракурс
Дмитро Лубінець, фото: «Укрінформ»

Заміна Денісовій — кандидатуру нового омбудсмена внесли в Раду

21 чер 2022, 10:28
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту кандидатуру народного депутата із групи «За майбутнє" Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена.



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Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Таким чином, Лубінець може стати наступником Людмили Денісової на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Стефанчук зазначає, що Лубінець має досвід роботи на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, Денісову з посади омбудсмена Верховна Рада звільнила 31 травня.

Джерело: Ракурс


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