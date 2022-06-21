Дмитрий Лубинец, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n171917-zamena-denisovoy-kandidaturu-novogo-ombudsmena-vnesli-v-radu.html

Ракурс

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту кандидатуру народного депутата із групи «За майбутнє" Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена.

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Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Таким чином, Лубінець може стати наступником Людмили Денісової на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Стефанчук зазначає, що Лубінець має досвід роботи на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, Денісову з посади омбудсмена Верховна Рада звільнила 31 травня.