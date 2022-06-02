Відставку Денісової прокоментували посли країн G7

https://racurs.ua/ua/n171287-vidstavku-denisovoyi-prokomentuvaly-posly-krayin-g7.html

Ракурс

Країни «Групи семи» виступають за незалежність інституту уУповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Право кожного українця звертатися до нього за захистом своїх прав закріплено в Конституції України. Це право є особливо важливим у світлі російських звірств в Україні, — сказано у заяві G7.

31 травня Верховна Рада звільнила омбудсмена Денісову, після чого Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що таке рішення підриває незалежність правозахисної інституції в Україні.

У постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення уповноваженого з прав людини, — йдеться у заяві місії.

Денісова вважає звільнення незаконним і оскаржить його у суді.

Про ймовірне відсторонення Денісова заявила 31 травня. Вона зібрала брифінг, на якому повідомила, що Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини. За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена.

Нардеп Павло Фролов заявив, що фракція «Слуга народу» ініціювала звільнення Денісової, оскільки з початку війни вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.