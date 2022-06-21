Российская военная техника, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/n171919-rossiyane-razvorovyvaut-vyvezennuu-v-rf-na-vosstanovlenie-podbituu-tehniku-gur.html

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Російські військові активно розкрадають вивезену до рф на відновлення підбиту захисниками України військову техніку, після чого вона вже стає непридатною для ремонту.

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Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію рф. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню, — зазначають у розвідці.

Зазначається, що російські військові з метою подальшого продажу або обміну на алкоголь знімають з такої техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням.

Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу рф наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів, — наголошують у ГУР.

Нагадаємо, захисники України вже знищили щонайменше 1 тис. 496 російських танків та 3 тис. 606 бойових броньованих машин.