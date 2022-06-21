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СБУ разоблачила российскую агентуру, скриншот видео
Российскую агентуру в Кабмине разоблачила СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171920-rossiyskuu-agenturu-v-kabmine-razoblachila-sbu-video.htmlРакурс
СБУ заявляє про викриття агентурної мережі російської фсб, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати (ТПП) України.
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Для її знешкодження було проведено багатоетапну спецоперацію, в результаті якої було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП, повідомляє прес-центр СБУ.
Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців, — зазначається в повідомленні.
За інформацією спецслужби, російські куратори платили зрадникам за передану інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання — суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.
Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в росію два кадрові співробітники фсб. З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні, — зазначається в повідомленні.
У СБУ зазначають, що зловмисник секретні документи або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці.
Передачу відповідних файлів здійснював «зв'язковий» зрадника — один із працівників ТПП, котрого, своєю чергою, під час перебування у Москві раніше завербували співробітники 5-ї служби фсб.
Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі, — зазначають в СБУ.
Встановлено, що одним з тих, хто готував завербованого співробітника ТТП як агента, був представник 5-ї служби фсб Юрій Водолазкій.
Діяльність зрадників здійснювалася за такою схемою:
- урядовець передавав зібрані розвіддані «зв'язківцю» з ТПП;
- «зв'язківець» надсилав їх далі в росію через зашифровані канали зв’язку;
- «винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами, котрі відбувалися в Криму чи у третіх країнах;
- зазвичай «зв'язковому» фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші, а також паралельно займався підбором інших «кандидатів» для вербування.
Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.