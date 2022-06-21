СБУ разоблачила российскую агентуру, скриншот видео

https://racurs.ua/n171920-rossiyskuu-agenturu-v-kabmine-razoblachila-sbu-video.html

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СБУ заявляє про викриття агентурної мережі російської фсб, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати (ТПП) України.

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Для її знешкодження було проведено багатоетапну спецоперацію, в результаті якої було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП, повідомляє прес-центр СБУ.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців, — зазначається в повідомленні.

За інформацією спецслужби, російські куратори платили зрадникам за передану інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання — суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в росію два кадрові співробітники фсб. З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні, — зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що зловмисник секретні документи або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці.

Передачу відповідних файлів здійснював «зв'язковий» зрадника — один із працівників ТПП, котрого, своєю чергою, під час перебування у Москві раніше завербували співробітники 5-ї служби фсб.

Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі, — зазначають в СБУ.

Встановлено, що одним з тих, хто готував завербованого співробітника ТТП як агента, був представник 5-ї служби фсб Юрій Водолазкій.

Діяльність зрадників здійснювалася за такою схемою:

урядовець передавав зібрані розвіддані «зв'язківцю» з ТПП;

«зв'язківець» надсилав їх далі в росію через зашифровані канали зв’язку;

«винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами, котрі відбувалися в Криму чи у третіх країнах;

зазвичай «зв'язковому» фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші, а також паралельно займався підбором інших «кандидатів» для вербування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.