Пленных защитников «Азовстали» планируют обменять. Фото: euronews.com

https://racurs.ua/n171979-plennyh-zaschitnikov-azovstali-planiruut-obmenyat-poetapno-budanov.html

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Полонених захисників Маріуполя планують визволити найближчим часом.

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Українська розвідка займається визволенням із полону українських військовослужбовців. Українській стороні відомо про долю майже усіх полонених з «Азовсталі». У найближчий термін звільнять значну частину полонених, а сам обмін здійснюватиметься поетапно. Про це 22 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону.

Очільник ГУР додав, що найважче буде звільнити командний склад.

Буданов зазначив, що основна частина полонених захисників Маріуполя перебуває в таборі військовополонених в селищі Оленівка. Періодично окупанти вивозять героїв для проведення «слідчих дій».

За словами розвідника, управління знає точну цифру полонених, але розкривати її не будуть.

Також посадовець не став відкидати можливість обміну кума путіна Віктора Медведчука на полонених з «Азовсталі». Але, оскільки Медведчуку висунуті кримінальні звинувачення, то його долю спочатку має вирішити правосуддя.

Після цього вже будемо думати, що з ним робити далі, — зазначив Буданов.

Нагадаємо, 20 червня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що полонені захисники маріупольського заводу «Азовсталь» — живі. Але очліьник офісу Зеленського не став називати строки повернення військових, бо це непросте питання.