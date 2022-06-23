Киев запретил фейерверки и автомобили без глушителя

https://racurs.ua/n171995-kiev-zapretil-feyerverki-i-avtomobili-bez-glushitelya.html

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У Києві заборонили продаж та використання феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника.

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23 червня таке рішення ухвалили депутати міської ради.

Мер столиці Віталій Кличко нагадав, що раніше в Києві вже забороняли феєрверки, але «бачимо, що не всі поводяться адекватно».

В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність, — прокоментував рішення депутатів Кличко у своїх соцмережах.

Перше рішення Київради передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.