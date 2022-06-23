Евровидение 2023 года пройдет не в Украине. Фото: kissfm.ua

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Ракурс

Пісенний конкурс Євробачення 2023 року не відбудеться в Україні.

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Остаточне рішення 23 червня ухвалила Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU). Місце проведення майбутнього конкурсу ще не відоме, але дискусії щодо цього продовжаться. Відповідну заяву організатори оприлюднили на офіційній веб-сторінці.

За словами організаторів, вони повністю розуміють розчарування, з яким зустріли їхнє рішення в Україні. Водночас наголосили, що безпека учасників та організаторів конкурсу — понад усе.

У спілці додали, що для роботи на «Євробаченні» акредитують щонайменше 10 тис. людей, серед яких знімальні групи та журналісти. На майбутньому конкурсі очікується присутність близько 30 тис. відвідувачів зі всього світу.

Нагадаємо, 17 червня в Європейській мовній спілці заявляли, що Євробачення-2023 відбудеться не в Україні. Припускалося, що пісенний конкурс може прийняти Велика Британія, учасник якої посів друге місце після Kalush Orchestra.