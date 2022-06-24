Лидер Китая негласно поддержал россию в войне против Украины — СМИ

https://racurs.ua/n172031-lider-kitaya-neglasno-podderjal-rossiu-v-voyne-protiv-ukrainy-smi.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін на відкритті саміту лідерів країн БРІКС — найбільших економік, що розвиваються, який проходив в онлайн-форматі, заявив, що світ має відмовитися від ментальності «холодної війни» та блокової конфронтації.

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Виступ Сі Цзіньпіна на віртуальній зустрічі лідерів Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР — став відображенням негласної підтримки дій москви в Україні та її бажання сформувати міжнародний альянс, який протистоїть ліберально-демократичному уладу Заходу на чолі зі США, пише «Голос Америки».

На думку китайського лідера, світ має протистояти одностороннім санкціям, «зловживанням санкціями» і зусиллям окремих країн щодо збереження своєї політичної і військової могутності.

Саміт БРІКС відбувається на тлі побоювань, що посилюються, з приводу перспектив світової економіки і наростаючого політичного розколу між Китаєм та Індією. Державне інформагентство Китаю «Сіньхуа» процитувало заяву Сі Цзіньпіна, в якій сказано, що Пекін рекомендує «відмовитися від гегемоністських малих угруповань, сформувавши одну велику родину — спільноту зі спільним майбутнім для людства».