1 млрд евро получит Украина от Германии — куда направят средстваhttps://racurs.ua/n172069-1-mlrd-evro-poluchit-ukraina-ot-germanii-kuda-napravyat-sredstva.htmlРакурс
Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги.
Гроші спрямують через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Надходження мільярдного траншу очікується вже незабаром. Відповідну угоду вже підписали українські та німецькі міністри фінансів Сергій Марченко й Крістіан Лінднер. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
У відомстві зазначили, що гроші будуть спрямовані до державного бюджету, щоб профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки під час воєнного стану.
Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Міжнародний валютний фонд створив спецрахунок для партнерів України, який дозволить українському бюджету щомісячно отримувати 5 млрд дол. Ці гроші підуть на виконання всіх соціальних і гуманітарних зобов’язань перед громадянами України.
Також у квітні Київ просив у країн «Великої сімки» фінансову підтримку в розмірі 50 млрд дол., щоб покрити дефіцит бюджету, пов’язаний з війною, протягом наступних шести місяців