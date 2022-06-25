Германия предоставит Украине 1 млрд евро помощи. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n172069-1-mlrd-evro-poluchit-ukraina-ot-germanii-kuda-napravyat-sredstva.html

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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги.

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Гроші спрямують через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Надходження мільярдного траншу очікується вже незабаром. Відповідну угоду вже підписали українські та німецькі міністри фінансів Сергій Марченко й Крістіан Лінднер. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначили, що гроші будуть спрямовані до державного бюджету, щоб профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки під час воєнного стану.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Міжнародний валютний фонд створив спецрахунок для партнерів України, який дозволить українському бюджету щомісячно отримувати 5 млрд дол. Ці гроші підуть на виконання всіх соціальних і гуманітарних зобов’язань перед громадянами України.

Також у квітні Київ просив у країн «Великої сімки» фінансову підтримку в розмірі 50 млрд дол., щоб покрити дефіцит бюджету, пов’язаний з війною, протягом наступних шести місяців