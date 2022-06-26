«Больше никуда никто» — «ДНРовцы» жалуются на тяжелые потери в боях (АУДИО)https://racurs.ua/n172097-bolshe-nikuda-nikto-dnrovcy-jaluutsya-na-tyajelye-poteri-v-boyah-audio.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове аудіоперехоплення розмов окупантів, в якому військовий так званої «ДНР» скаржиться дружині на значні втрати.
За його словами, їхній підрозділ «розбили в пух і прах», є багато загиблих та поранених. Відповідний аудіозапис опублікований на сторінці ГУР в соцмережі Фейсбук.
Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! — скаржиться окупант.
За його словами, всі бійці підрозділу «пішли у відмову».
Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали — а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся, — наголошує він.
Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім — та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили, — бідкається загарбник.