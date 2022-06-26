«Мобилизированные» жители ОРДЛО массово погибают в боях против ВСУ

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове аудіоперехоплення розмов окупантів, в якому військовий так званої «ДНР» скаржиться дружині на значні втрати.

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За його словами, їхній підрозділ «розбили в пух і прах», є багато загиблих та поранених. Відповідний аудіозапис опублікований на сторінці ГУР в соцмережі Фейсбук.

Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! — скаржиться окупант.

За його словами, всі бійці підрозділу «пішли у відмову».

Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали — а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся, — наголошує він.