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Ракурс
«Мобілізовані» жителі ОРДЛО масово гинуть в боях проти ЗСУ

«Більше нікуди ніхто» — «ДНРівці» скаржаться на важкі втрати у боях (АУДІО)

26 чер 2022, 14:58
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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове аудіоперехоплення розмов окупантів, в якому військовий так званої «ДНР» скаржиться дружині на значні втрати.



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За його словами, їхній підрозділ «розбили в пух і прах», є багато загиблих та поранених. Відповідний аудіозапис опублікований на сторінці ГУР в соцмережі Фейсбук.

Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! — скаржиться окупант.

За його словами, всі бійці підрозділу «пішли у відмову».

Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали — а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся, — наголошує він.

Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім — та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили, — бідкається загарбник.

Джерело: Ракурс


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