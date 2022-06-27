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Ракурс
Российские бомбардировщики нанесли удар по мирному поселку в Одесской области. Фото: iz.ru

Российские бомбардировщики нанесли удар по мирному поселку в Одесской области

27 июн 2022, 08:19
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Ракетного удару завдала російська федерація по Одеській області вночі 27 червня.



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Ворожі стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М випустили ракети по мирному населеному пункту. Вони влучили в житловий квартал селища, внаслідок цього сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 кв. м. Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування «Південь».

Попередньо встановлено, що внаслідок обстрілів постраждали шестеро осіб, серед них — дитина.

Зазначається, що на місці події працювали три одиниці техніки від Державної служби з надзвичайних ситуацій та 12 фахівців. Після ліквідації вогню розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Наразі дані щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 26 червня у житловий будинок в Києві влучила російська ракета. Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. Під час розбору завалів рятувальники врятували трьох людей, серед них є дитина. Також виявили тіло одного загиблого.

Источник: Ракурс


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