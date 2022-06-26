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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Києві
Рятувальники показали наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172101-ryatuvalnyky-pokazaly-naslidky-raketnogo-udaru-po-bagatopoverhivci-v-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Києві бійці ДСНС загасили пожежу в житловому будинку, у який вранці 26 червня влучила російська ракета.
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Нині продовжуються аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. Під час розбору завалів врятовано трьох людей, серед них є дитина.
Наразі виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали шестеро мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували.
Двоє - з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Мама дівчинки, громадянка рф, — в стані середньої тяжкості.
Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна, — розповіли в «Охматдиті».