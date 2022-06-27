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Байден ввел 35% таможенные тарифы на российскую продукцию — россию заставляют платить за войну
Байден ввел 35% таможенные тарифы на российскую продукцию — россию заставляют платить за войнуhttps://racurs.ua/n172147-bayden-vvel-35-tamojennye-tarify-na-rossiyskuu-produkciu-rossiu-zastavlyaut-platit-za-voynu.htmlРакурс
Президент США Джо Байден запровадив 35% митні тарифи на російську продукцію.
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Білим домом оприлюднена відповідна прокламація президента Сполучених Штатів.
У ній йдеться, що від 27 червня 2022 року, на виконання положень розділу 3 (b)(1) Закону про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на визначений перелік товарів з рф, імпорт яких не був повністю заборонений.
Підкреслюється, що США будуть здійснювати моніторинг імплементації зазначених митних ставок та можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.
Хочу нагадати, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні. Таким чином росію змусять платити за війну, — прокоментував це рішення уряду США очільник ОП Андрій Єрмак.
Крім того, на саміті G7 у Німеччині країни «Групи семи» домовилися розширити санкції проти росії. Зокрема, нові обмеження анонсували в адміністрації президента США Джо Байдена. Серед іншого «Група семи» має намір:
- вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва та ланцюжків поставок;
- ще більше обмежити доступ росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, у тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;
- розширити санкції на сотні російських фізичних осіб та компаній;
- підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з росії вартістю близько 2,3 млрд дол.;
- обмежити участь росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи рф від продажу золота (як і анонсувалося раніше).