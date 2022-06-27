Байден ввел 35% таможенные тарифы на российскую продукцию — россию заставляют платить за войну

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Президент США Джо Байден запровадив 35% митні тарифи на російську продукцію.

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Білим домом оприлюднена відповідна прокламація президента Сполучених Штатів.

У ній йдеться, що від 27 червня 2022 року, на виконання положень розділу 3 (b)(1) Закону про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на визначений перелік товарів з рф, імпорт яких не був повністю заборонений.

Підкреслюється, що США будуть здійснювати моніторинг імплементації зазначених митних ставок та можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.

Хочу нагадати, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні. Таким чином росію змусять платити за війну, — прокоментував це рішення уряду США очільник ОП Андрій Єрмак.

Крім того, на саміті G7 у Німеччині країни «Групи семи» домовилися розширити санкції проти росії. Зокрема, нові обмеження анонсували в адміністрації президента США Джо Байдена. Серед іншого «Група семи» має намір: