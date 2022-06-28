Генштаб ВСУ оценил угрозу с белорусского направления

https://racurs.ua/n172155-genshtab-vsu-ocenil-ugrozu-s-belorusskogo-napravleniya.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. У ранковому зведенні 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрозу з білоруського напрямку станом на 125 день війни.

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На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах республіки білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше у білорусі прокоментували інформацію про те, що з території цієї країни може початися ще один наступ на Україну.

Наростає сьогодні політичний тиск, ми вже звикли до цього, економічні санкції, розв’язана за великим рахунком інформаційна війна проти нашої країни і постійна демонстрація військової присутності вздовж кордонів білорусі… Сьогодні наші українські сусіди також намагаються поставити заслін якийсь проти білорусі, на жаль. Хоча від білорусі ніяких загроз нікому не виходить, — заявив посіпака воєнного злочинця олександра лукашенка держсекретар радбезу білорусі олександр вольфович.

Водночас, як повідомляє «Беларускі Гаюн» у Твіттер, вчора було зафіксовано наступну військову активність:

у бік Гомеля летів військово-транспортний літак АН-26;

з Мачулищів вилетів літак Ан-26 ВПС білорусі у бік заходу;

у Гомелі приїхав «Тигр» із кулеметом. Також на мосту через річку стояли солдати у балаклавах із автоматами (ймовірно, білоруські контрактники);

об 11.30 в Могилівському та Бихівському районах було чути гул від літаків, які летіли на великій висоті;

об 11.43 проліт літаків у напрямку Речиці;

об 12.00 Жлобін. Пролетіли літаки у південному напрямку.

об 11.47 Світлогірськ. Щонайменше два літаки летіли у південному напрямку;

о 12.05 в Мозирі проїхала вантажівка з тентовим причепом і з літерою «V». Також у місті помітили КамАз армії росії;

Вранці в Гомелі з боку залізничної станції «Гомель-Непарний» у напрямку «Гомель-Пасажирський» пройшов ешелон із військовою технікою. На платформах помічені: щонайменше 17 танків, 18 одиниць САУ 2С1 «Гвоздика» і два цільнометалевих вагони, в яких може перевозитися особовий склад. На вигляд техніка пошарпана, можна зробити висновок, що її зняли зі зберігання. О 13.30 цей ешелон був помічений вже в Новобілицькому районі. Цей залізничний шлях тупиковий, там розташована база зі зберігання і ремонту техніки.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку воєнні злочинці росії з реактивної артилерії гатили по районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Також у помічено ворожий безпілотних у прикордонних районах Чернігівської області.