Окружить ВСУ и захватить трассу Бахмут-Лисичанск – Генштаб о планах россиян

https://racurs.ua/n172154-okrujit-vsu-i-zahvatit-trassu-bahmut-lisichansk-genshtab-o-planah-rossiyan.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію про повномасштабну війну росії проти України станом на 6.00 28 червня. Там вказано, що армія воєнних злочинців рф наступає на Слов’янськ. ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ у напрямку Довгеньке — Долина.

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Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка — Спірне, надалі — вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти, — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку угруповання військ рф продовжують штурмові дії для покращення тактичного положення та сковування дій ЗСУ. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

На Лисичанському напрямку окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка — південна околиця Лисичанського НПЗ, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС, йде бій.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни завдали авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченкового.

Захисники України відбили штурм у напрямку Єгорівка — Павлівка. Ворог із втратами відійшов.