Удар по многоэтажке Николаева — есть жертвы, ГСЧС показало фото разрушений

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Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва завдали воєнні злочинці росії. Внаслідок атаки є жертви. Про це 29 червня повідомили рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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За словами речника ДСНС Артема Вагіна, внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинули четверо осіб.

Зруйновано квартири в одному під’їзді з третього по п’ятий поверхи, де також виникла пожежа, — зазначили миколаївські рятувальники.

За інформацією ДСНС, під час виконання робіт за призначенням постраждав один рятувальник. Підрозділам вдалося врятувати ще одного мешканця будинку та двох евакуювати.

Всі потерпілі госпіталізовані до лікарень або їм надана допомога на місці.