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ВСУ показали новое украинское авто, которое приняли на вооружение

ВСУ показали новое украинское авто, которое приняли на вооружение (ФОТО)

29 июн 2022, 15:47
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Збройні сили України прийняли на озброєння нову машину українського виробництва. У Генштабі 29 червня показали, як вона виглядає всередині і ззовні.



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Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління — це машина штабна з причепом штабним (МШ-ПШ).

Її фото оприлюднив Головний командний центр ЗСУ, за координації якого і зроблено цю важливу справу.

ЗСУ прийняли на озброєння нову машину українського виробництва

Виробництво машин штабних з причепом штабним зі знімними модулями здійснює вітчизняне підприємство.

МШ ПШ призначена для:

  • забезпечення роботи та відпочинку оперативного складу пунктів управління в умовах відсутності або руйнування розвинутої інфраструктури життєзабезпечення, в цілодобовому режимі, незалежно від пори року;

  • підвищення оперативності, стійкості та безперервності управління військами;

  • переміщення по дорогах з різним покриттям та в умовах бездоріжжя.

ЗСУ прийняли на озброєння нову машину українського виробництва

Штабний комплекс складається з двох однотипних модулів: власне штабної машини, із робочими місцями, обладнаними локальною обчислювальною мережею з можливістю підключення ліній зв’язку різних типів, та штабного причепу, який обладнано місцями відпочинку та елементами санітарно-побутового обслуговування (душ, туалет).

Кожен модуль являє собою контейнер постійного об'єму. Стінки, підлога, дах та перебірка якого виготовленні з сендвіч панелей, що змонтовані на металевому каркасі. Модулі розділені герметичною перебіркою на дві частини: машинне та робоче відділення.

Є три види живлення: основне — промислова мережа (380 В або 220 В), резервне — дизель-генератор потужністю 5,5 кВт та аварійне — акумуляторні батареї (200 А·год).

ЗСУ прийняли на озброєння нову машину українського виробництва

Обидва модулі можуть розміщуватися і на шасі, і на ґрунті. При чому для встановлення на ґрунт та завантаження на шасі не потрібна кранова установка — модулі обладнані гідравлічними опорами, за допомогою яких кузови підійматися для заїзду під них контейнеровозу. Максимальна висота підйому над ґрунтом — 1,7 м.

Максимальна швидкість пересування з повною масою: дорогами з твердим покриттям — 80 км/год, ґрунтовими — 60 км/год та бездоріжжям — 20 км/год.

Источник: Ракурс


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