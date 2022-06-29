НАТО официально признало россию угрозой новой концепции Альянса - итоги саммита

https://racurs.ua/n172202-nato-oficialno-priznalo-rossiu-ugrozoy-novoy-koncepcii-alyansa-itogi-sammita.html

Ракурс

НАТО офіційно визнало росію загрозою. Нова стратегічна концепція НАТО змінила статус росії — тепер Альянс визначає рф найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників.

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росія є найбільш серйозною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, — йдеться у тексті ухваленої концепції, яка визначає стратегію НАТО на наступне десятиріччя.

Минуле рішення визначало росію стратегічним партнером Альянсу. Зараз НАТО вказує, що країна-терорист прагне встановити нові сфери впливу за допомогою примусу, тероризму та анексії.

Крім того, лідери країн НАТО залишили стратегічні ядерні сили Альянсу найвищою гарантією безпеки союзників.

Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

«Ракурс» повідомляв, що на саміті НАТО, який проходить у Мадриді 29−30 червня, лідери низки країн-учасниць військово-політичного блоку зробили заяви щодо відповідальності росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Крім того, на саміті НАТО погоджено меморандум про вступ Фінляндії та Швеції. Альянс офіційно запросив ці дві скандинавські країни до участі.

НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NATO Response Force (NRF) з 40 тис. до понад 300 тис. військових.