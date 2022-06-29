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На саммите НАТО приняли новый пакет помощи Украине
На саммите НАТО приняли новый пакет помощи Украинеhttps://racurs.ua/n172203-na-sammite-nato-prinyali-novyy-paket-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
НАТО затвердив комплексний пакет допомоги Україні.
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Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив на брифінгу 29 червня у Мадриді, що пакет включає безпекові комунікації, постачання пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.
Останні новини з саміту у Мадриді: у довгостроковій перспективі НАТО погодився допомогти Україні перейти з радянського озброєння на сучасну натівську зброю.
Новий пакет допомоги передбачає підтримку України двох типів. Перший — надання нелетальної допомоги у короткостроковій перспективі — йдеться про пальне, аптечки.
Як зазначив Столтенберг, йтиметься також про системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв’язку. Другий тип розрахований на довготривалу перспективу: в Альянсі хочуть допомогти Україні перейти на зброю та обладнання стандартів НАТО зі зброї радянського зразка.
За інформацією джерела DW у НАТО, новий пакет складатиме кілька сотень мільйонів євро. Проекти допомоги переходу України на зброю стандартів Альянсу планують підготувати у співпраці з представниками української влади до кінця 2022 року.
Нагадаємо, що нова стратегічна концепція НАТО змінила статус росії — тепер Альянс визначає рф найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників.
На саміті НАТО у Мадриді погоджено меморандум про вступ Фінляндії та Швеції. Альянс офіційно запросив ці дві скандинавські країни до участі. НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NATO Response Force (NRF) з 40 тис. до понад 300 тис. військових.