На саммите НАТО приняли новый пакет помощи Украине

https://racurs.ua/n172203-na-sammite-nato-prinyali-novyy-paket-pomoschi-ukraine.html

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НАТО затвердив комплексний пакет допомоги Україні.

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Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив на брифінгу 29 червня у Мадриді, що пакет включає безпекові комунікації, постачання пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.

Останні новини з саміту у Мадриді: у довгостроковій перспективі НАТО погодився допомогти Україні перейти з радянського озброєння на сучасну натівську зброю.

Новий пакет допомоги передбачає підтримку України двох типів. Перший — надання нелетальної допомоги у короткостроковій перспективі — йдеться про пальне, аптечки.

Як зазначив Столтенберг, йтиметься також про системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв’язку. Другий тип розрахований на довготривалу перспективу: в Альянсі хочуть допомогти Україні перейти на зброю та обладнання стандартів НАТО зі зброї радянського зразка.

За інформацією джерела DW у НАТО, новий пакет складатиме кілька сотень мільйонів євро. Проекти допомоги переходу України на зброю стандартів Альянсу планують підготувати у співпраці з представниками української влади до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що нова стратегічна концепція НАТО змінила статус росії — тепер Альянс визначає рф найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників.

На саміті НАТО у Мадриді погоджено меморандум про вступ Фінляндії та Швеції. Альянс офіційно запросив ці дві скандинавські країни до участі. НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NATO Response Force (NRF) з 40 тис. до понад 300 тис. військових.