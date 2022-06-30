Польша построила забор на границе с Беларусью, фото: MSWiA

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Ракурс

Польща після шести місяців робіт завершила спорудження паркану на кордоні з Білоруссю.

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Висота загородження становить п’ять метрів, довжина — 186,25 км. Про це сьогодні, 30 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомляє прес-служба прикордонної служби Польщі.

Для спорудження цього паркану довелося використати 48 тонн сталі та 38 тис. 829 стовпців, були також збудовані 187 км технічних доріг.

Зазначається, що при спорудженні паркану намагалися зменшити його шкоду для дикої природи. Для цього у ньому передбачені:

24 отвори для проходження великих тварин;

140 тис. отворів для маленьких тварин;

труби для проходження води існуючих водотоків;

100 службових воріт.

У зв’язку з завершенням робіт на місце приїздили прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, керівник прикордонної служби та інші посадовці.

Мета спорудження цього паркану — зупинити появу нелегального міграційного шляху, який мав дестабілізувати ситуацію в регіоні.