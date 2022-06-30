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Последствия российских обстрелов, фото: Госпогранслужба
Рашисты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (ФОТО)https://racurs.ua/n172230-rashisty-obstrelyali-prigraniche-sumskoy-i-chernigovskoy-oblastey-foto.htmlРакурс
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
На Сумщині зафіксовані такі випадки:
- 70 пострілів з РСЗВ та САУ по Краснопільській громаді;
- 10 пусків ракет з гелікоптера по околиці Великописарівської громади. Також територію громади росіяни обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
- близько двох десятків пострілів з мінометів 120 мм по Хотінській громаді. Крім того, була застосована стрілецька зброя;
- ворожі безпілотники скидали вибухові пристрої, гатили з САУ та стрілецької зброї на прикордонній території Великописарівської та Краснопільської громад.
На Чернігівщині зафіксовані такі випадки:
- два десятки мін 120 мм калібру було випущено по Новгород-Сіверській громаді;
- Семенівська громада була обстріляна із мінометів та САУ.
Нагадаємо, нещодавно запущеними з російських вертольотів ракетами було зруйновано лікарню на Сумщині.