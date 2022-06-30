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Последствия российских обстрелов, фото: Госпогранслужба

Рашисты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (ФОТО)

30 июн 2022, 13:48
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Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.



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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На Сумщині зафіксовані такі випадки:

  • 70 пострілів з РСЗВ та САУ по Краснопільській громаді;
  • 10 пусків ракет з гелікоптера по околиці Великописарівської громади. Також територію громади росіяни обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
  • близько двох десятків пострілів з мінометів 120 мм по Хотінській громаді. Крім того, була застосована стрілецька зброя;
  • ворожі безпілотники скидали вибухові пристрої, гатили з САУ та стрілецької зброї на прикордонній території Великописарівської та Краснопільської громад.

На Чернігівщині зафіксовані такі випадки:

  • два десятки мін 120 мм калібру було випущено по Новгород-Сіверській громаді;
  • Семенівська громада була обстріляна із мінометів та САУ.

Наслідки російських обстрілів, фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, нещодавно запущеними з російських вертольотів ракетами було зруйновано лікарню на Сумщині.

Источник: Ракурс


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