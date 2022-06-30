Наслідки російських обстрілів, фото: Держприкордонслужба

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Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На Сумщині зафіксовані такі випадки:

70 пострілів з РСЗВ та САУ по Краснопільській громаді;

10 пусків ракет з гелікоптера по околиці Великописарівської громади. Також територію громади росіяни обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;

близько двох десятків пострілів з мінометів 120 мм по Хотінській громаді. Крім того, була застосована стрілецька зброя;

ворожі безпілотники скидали вибухові пристрої, гатили з САУ та стрілецької зброї на прикордонній території Великописарівської та Краснопільської громад.

На Чернігівщині зафіксовані такі випадки:

два десятки мін 120 мм калібру було випущено по Новгород-Сіверській громаді;

Семенівська громада була обстріляна із мінометів та САУ.

Нагадаємо, нещодавно запущеними з російських вертольотів ракетами було зруйновано лікарню на Сумщині.