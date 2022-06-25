Росіяни 25 червня знову обстріляли Сумщину, фото: Дмитро Живицький

https://racurs.ua/ua/n172084-rosiyski-vertoloty-zruynuvaly-likarnu-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 25 червня, майже опівдні з вертольотів обстріляли територію одного з сіл Краснопільської громади Сумської області.

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В результаті зруйновано низку будівель, серед яких — місцева лікарня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа, — зазначив Живицький. — Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

За його словами, в усіх цих випадках, на щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, два російські вертольоти сьогодні підлетіли до українського кордону і здійснили шість пусків некерованими ракетами.