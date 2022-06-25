Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни 25 червня знову обстріляли Сумщину, фото: Дмитро Живицький

Російські вертольоти зруйнували лікарню на Сумщині (ФОТО)

25 чер 2022, 21:58
999

Рашисти сьогодні, 25 червня, майже опівдні з вертольотів обстріляли територію одного з сіл Краснопільської громади Сумської області.



.

В результаті зруйновано низку будівель, серед яких — місцева лікарня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа, — зазначив Живицький. — Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

За його словами, в усіх цих випадках, на щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни 25 червня знову обстріляли Сумщину, фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, два російські вертольоти сьогодні підлетіли до українського кордону і здійснили шість пусків некерованими ракетами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів