У Мелітополі рашисти створили штаб для проведення «референдуму»

У Мелітополі утворили штаб для проведення псевдореферендуму

https://racurs.ua/ua/n172083-u-melitopoli-rashysty-stvoryly-shtab-dlya-provedennya-referendumu.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни створили штаб для проведення так званого «референдуму».

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Міський голова Іван Федоров повідомив про це під час національного телемарафону

Декілька днів тому стало відомо, що окупанти утворили свій штаб для проведення референдуму. Одним з керівників цього штабу стала Галина Катющенко, яка була одним з керівників штабу «Партії регіонів». Начебто вона тепер готує документи для проведення псевдореферендуму, — розповів Федоров.

На думку Демченка, окупанти намагаються використати псевдореферендум для отримання картинки нібито підтримки місцевими жителями приєднання міста до складу квазіреспубліки. Проте ця картинка не вплине на звільнення окупованих територій ЗСУ та на спротив місцевих жителів, переконаний мер Мелітополя.