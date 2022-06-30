Московский патриархат запретили на территории Львова. Фото: 4studio.com.ua

https://racurs.ua/n172236-moskovskiy-patriarhat-zapretili-na-territorii-lvova.html

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Московський патріархат офіційно заборонений на території Львова.

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У четвер, 30 червня, під час засідання Львівської міської ради було ухвалено рішення щодо заборони діяльності МП у місті. Діяльність Московського патріархату несе в Україні антидержавницький та антиукраїнський характер. Про це депутат Львівської міськради Юрій Ломага повідомив у Facebook.

Йдеться про свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України УПЦ МП та Української правовірної греко-католицької церкви «Група Догнала», яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, — зазначив депутат.

Нагадаємо, 27 травня у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанія у Києві відбувся Собор під головуванням голови УПЦ МП митрополита Онуфрія. Українська православна церква ухвалила рішення про «повну самостійність та незалежність» української православної церкви від російської, але «зі збереженням духовного спілкування».

Собор навіть засудив війну в Україні та попросив продовжити мирні переговори між Україною та рф. Крім того, МП висловив незгоду з позицією патріарха кирила щодо російсько-української війни.