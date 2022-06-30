Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/n172238-ukraina-razryvaet-diplomaticheskie-otnosheniya-s-siriey-mid.html

Ракурс

Україна розриває із Сирією дипломатичні відносини через визнання «незалежності» самопроголошених ДНР та ЛНР.

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Це рішення в Міністерстві закордонних справ розглядають як недружній акт України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів у Кремлі. Про це «Ракурсу» повідомили в прес-службі МЗС.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до ст. 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Також повідомляється, що Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

У МЗС наголошують, що будуть захищати національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті. Дипломати нагадали, що через злочини диктатора Башара Асада проти сирійського народу Київ закрив українське посольство в Дамаску ще у 2016 році, а у 2018 році закрив сирійське посольство в Києві.

Нагадаємо, 29 червня Сирія визнала «незалежність та суверенітет» терористичних організацій ДНР та ЛНР. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде.