Украинская «Валькирия» уничтожила российский склад боеприпасов на Донбассе. Фото: blogspot.com

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Ракурс

Безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія» продовжує бити російських ворогів.

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Зокрема, українські військові застосували «Валькірію» для атаки на склад з російськими боєприпасами на Донбасі. Зафіксоване влучання у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння. Про це 30 червня повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ» у Facebook.

Славетна українська «Валькірія» знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до «Урагану» та знищили його! — йдеться в повідомленні.

Як відомо, АСУ-1 «Валькірія» — безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі.

Радіус дії «Валькірії» становить до 34 км, а час польоту складає близько 120 хвилин. Безпілотник може розганятися до 108 км/год.

Нагадаємо, незабаром у Збройних сил України з’являться нові бойові безпілотники «Байрактар». Турецька компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три «Байрактари», на які українці зібрали 600 млн грн за три доби.