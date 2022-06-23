Российских оккупантов уничтожают обычными дронами. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n172011-daje-obychnye-drony-nanosyat-vragu-poteri-video-unichtojeniya-rossiyan-iz-bpla.html

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Підрозділи Збройних сил України використовують для ліквідації ворога навіть звичайні дрони.

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З БПЛА військові знищують бронетехніку ворога, особовий склад та руйнують ворожі укріплення. Навіть звичайна аеророзвідка може закінчитися для окупантів втратами. Роботу дронів по ворожих позиціях 23 червня опублікувало угрупуванням Об'єднаних сил у Facebook.

Російські солдати мають постійно пам’ятати — спокою в Україні їм не буде ні на землі, ні на воді, ні, тим паче, з українського неба, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як після проведення аеророзвідки українські захисники скидають міни на ворожу бронетехніку та солдатів. Також за допомогою дронів знищуються ворожі бліндажі.

Нагадаємо, безпілотник атакував Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Згодом з’ясувалося, що атаку на нафтопереробний завод у Ростовській області здійснив китайський дрон-камікадзе.