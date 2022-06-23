ВСУ заставили врага отступить с окраины Лисичанска. Фото:

https://racurs.ua/n172010-vsu-zastavili-vraga-otstupit-s-okrainy-lisichanska-genshtab.html

Ракурс

Українська армія продовжує стримувати натиск російських військ по всій лінії фронту.

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На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове. На Харківському напрямку артилерії були обстріляні Харків та райони Руської Лозової, Печенігів, Хрестищів, Мосьпанового, Старого Салтова, Руських Тишків та Пришиба. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 23 червня.

На Слов’янському напрямку армія рф з РСЗВ та артилерії гатила по районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Поблизу Долини та Богородичного українські військові відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Донецькому напрямку танки, артилерія та міномети гатять по всій лінії зіткнення. Росіяни закріплюються на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку підрозділи зі складу 2-го армійського корпусу, ведуть штурм, щоб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

Бійцям ЗСУ вдалося зупинити наступ росіян у напрямку південної околиці Лисичанська. Тут ворог зазнав втрат та відійшов, але готує резерви для поновлення наступу. Також було зупинено штурм поблизу Борівського.

Підрозділи зс рф провели розвідку боєм в районі Білої Гори й продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, де зараз тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії низку населених пунктів, також працювала російська авіація. Противник намагається встановити контроль над Гірським. Підрозділи 1-го армійського корпусу захопили Миколаївку, але зазначили втрати в районі населеного пункту Вершина. Противник безуспішно намагався скувати боєм дії підрозділів ЗСУ в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку поблизу населеного пункту Шевченко українські захисники дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Сили оборони знищили в районах Времівки, Новосілків та Нескучного групи ворожих диверсантів. Ворог відійшов з великими втратами.

У напрямку Мар’їнки українські військові жорстко придушили спробу наступу ворога.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що українські військові змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі, оскільки російська армія має вогневу перевагу. Команчувач переконує, що ситуація на фронті контрольована.