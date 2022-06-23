Залужний пояснив, чому ЗСУ змушені вести маневрену оборонуhttps://racurs.ua/ua/n172004-zalujnyy-poyasnyv-chomu-zsu-zmusheni-vesty-manevrenu-oboronu.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зробив важливу заяву про події на фронті.
Він зазначив, що українські військові змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі, оскільки противник має вогневу перевагу. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Про це Залужний повідомив у соцмережі Facebook.
Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Незважаючи ні на що ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована, — наголосив він.
Головнокомандувач запевнив, що кожен метр захопленої окупантом землі залитий кров’ю ворогів.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що з 19 червня росіяни, імовірно, просунулися на понад 5 км до південних підступів Лисичанська, а деякі частини Збройних сил України відійшли, щоб уникнути оточення.